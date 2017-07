Nouveau : Woka Loisirs s’installe à Montgesoye

Cette structure d’animation met à disposition plus que jamais son savoir-faire à travers des offres sur-mesure dans des lieux exceptionnels et très originaux...

Woka Loisirs confirme donc son implantation en bord de Loue en reprenant la gestion de la base de Montgesoye. Ce site proposera la location de bateaux (canoë/kayak) et d’équipements de Via Ferrata. « Cette base est idéalement située grâce à la Loue et son paysage exceptionnel qui attirent de nombreux touristes. Elle permettra de faire le lien avec celle de Quingey. La stratégie de notre marque est de permettre un développement constant qui soit toujours dans une logique de structuration de l’emploi et la professionnalisation des métiers du sport et de l’animation » explique Denis Billanboz, Président de Profession Sport 25-70-90 qui chapeaute l’ensemble des activités.

Woka Loisirs devient donc un acteur majeur en Franche-Comté et propose de nombreuses nouveautés dont l’éclipse (Stand Up Paddle à pédales) sur la base de Lure, le QuickJump pour une sensation de chute libre à l’Acrobatic Parc de Salins-les-Bains, mais aussi Le Grand Frisson… une tyrolienne sur la base de Marnay. Toutes les activités et réservations sur www.woka.fr

Alain Bulle