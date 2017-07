Les inscriptions sont ouvertes pour l’École de Comédie Musicale de Vuillafans

L’École de Comédie Musicale Allée des Cerisiers, spécialisée dans le Music-Hall façon Broadway clôt sa première saison de cours à Vuillafans et c’est un succès : 50 élèves ont suivi de manière hebdomadaire les conseils de Pauline POBELLE, Yann et Loïc SEBILE. Ateliers de comédie musicale pour les petits, ados et adultes, ainsi que des cours de claquettes pour adultes ont rythmé les ruelles de la Haute Vallée de la Loue...