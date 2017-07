Quart de siècle pour Arts & Passions à Chantrans les 8 et 9 juillet

Samedi 8 juillet au soir - CHANTRANS

Soirée gratuite sous chapiteau et aux lavoirs : Repas, spectacle cabaret et feux d’artifice suivis d’un grand bal. En première partie de soirée : spectacle avec repas franc-comtois. La troupe de danseuses de cabaret Folie Folly’s viendra enchanter le public sous le chapiteau présent place de l’église. Déjà présentes en 2014, ces déesses du music-hall viendront une nouvelle fois montrer l’étendue de leur talent sur scène.

Duo envoûtant Les Enchanteureux composé du magicien Pep’s et de la chanteuse Marielle Rufenacht. Une plongée plus profonde encore dans les classiques du spectacle visuel de cabaret revu et corrigé par un duo tendre, complice et forcément magique Vers 22h45, feux d’artifice au-dessus du site remarquable des lavoirs par Arti’Show, suivi d’un grand bal populaire animé par le Zazier, groupe de DJ du plateau qui garantira une ambiance pour un public de tous les âges, jusqu’à 3h du matin.

Restauration rapide et buvette sur place.

Dimanche 9 juillet - CHANTRANS

Ouverture de l’exposition à 10h

100 exposants à découvrir

10h30 : messe

Le midi : Apéritif et repas complet sous chapiteau suivi d’une démonstration de danse.

L’après-midi : les animations

• Exposition et défilé de voitures anciennes dans les rues.

• Une fanfare se chargera de l’animation musicale.

• Le tout jeune magicien Jules vous épatera par la qualité de ses tours.

• Des ateliers de photographie et de fabrications cartonnées seront en place pour éveiller curiosité, créativité et adresse du public.

• Structure gonflable à disposition des plus jeunes pour sauter et se défouler.

• Promenades à dos de poneys proposeront une visite du Chantrans sauvage...

• Des jeux traditionnels pour les plus jeunes (pêche à la ligne, jeux d’adresse).

• De la peinture sur visage pour éclairer les visages des bambins...

Buvette et restauration rapide toute la journée.

17h30 : Concert des MARCHANDS DE BONHEUR qui livreront leur nouveau répertoire au sein du site fantastique des lavoirs, disposant de gradins naturels.

Le soir, dès19h30 : clôture de la manifestation avec de la musique, du chant et... un barbec’ !

C’est le duo Mélod’elles qui vous étourdira grâce aux voix complices et si typiques de ses deux chanteuses Marielle Rufenacht et Angéline Muyard dont le talent n’est plus à démontrer et dont les références parlent pour elles.

Repas (assiette barbecue-frites, glace) et restauration rapide seront à disposition dès 19h30.

Infos : www.aepchantrans.com