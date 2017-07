Un été animé à la source du Lison

La Communauté de Communes Loue Lison et l’équipe de l’office de tourisme vous accueillent tout l’été, à la Source du Lison de Nans-sous-Sainte-Anne, à venir faire une halte à l’Espace Beauquier. Ce bâtiment est équipé d’un espace d’interprétation, d’une salle de pique-nique et d’une boutique souvenirs...

Un programme d’animations thématiques est mis en place pendant toute la saison estivale. Les principaux thèmes retenus sont : les milieux naturels et la biodiversité, le patrimoine industriel, Louis Pergaud, la pêche…

Samedi 8 juillet de 15h à 17h30

La Source du Lison, un système karstique étonnant ! Découverte au fil de l’eau des liens souterrains entre Source, Grotte Sarrazine et Creux Billard. Des indices cachés permettent de comprendre comment s’est formé puis comment a été découvert ce site ! Par Pascal Reilé, hydrogéologue et spéléologue du Cabinet REILÉ.

Mercredi 12 juillet de 15h à 18h30

Ornitho et entomo : à la découverte des insectes et des oiseaux. Au cours d’une petite balade naturaliste, écoute et observation des oiseaux et des insectes, ces précieux et étonnants habitants des lieux ! Par Frédéric Ravenot et Thomas Leroy du Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté.

Samedi 15 juillet de 15h à 17h30

Promenons-nous dans les bois. Reconnaissance des principales essences forestières, des papillons, libellules et oiseaux qui y vivent. Par Jacques Morel de l’Office National des Forêts. Mercredi 19 juillet de 15h à 17h30 Tourisme durable, comment voyager plus vert ? L’impact du tourisme et du changement climatique sur le patrimoine naturel : des solutions existent pour continuer à découvrir des sites tout en les préservant. Par Ophélie Bornand de la Communauté de Communes Loue Lison.

Samedi 22 juillet de 15h à 17h30

Taillanderie et faïencerie, une histoire industrielle en héritage. Balade aux différentes sources de Nanssous- Sainte-Anne où étaient implantées des activités liées à l’énergie hydraulique pour découvrir les savoir-faire liés à l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables sous-exploitées dans notre région. Par Michel Debray, de la Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne.

Mercredi 26 juillet de 15h à 17h30

Natura 2000 ou l’intérêt de préserver l’exceptionnelle biodiversité de la vallée du Lison. Présentation du Réseau Natura 2000, ses objectifs et enjeux liés à la biodiversité. Observation des oiseaux rupestres. Par Emmanuel Cretin du Syndicat Mixte de la Loue.

Samedi 29 juillet de 15h à 17h30

Les secrets de la pêche en rivière de 1re catégorie. Présentation du Lison, découverte des poissons et du matériel de pêche, fabrication de mouches… Par Christian Muneaux de l’Amicale du Haut Lison.

Animations gratuites OUVERTES À TOUS

organisées par la Communauté de Communes Loue Lison et l’office de tourisme Destination Loue Lison

Les places étant limitées, merci de vous inscrire au préalable.

Les réservations se font auprès de l’office de tourisme Destination Loue Lison : 7 rue Pierre Vernier à Ornans

et 3 A rue de la Saline à Arc-et-Senans / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / 03 81 62 21 50

Spectacle équestre avec « Lucie et les Chevaux » «Select’Apollon» Danse, voltige, liberté. Tous les dimanches du 18 juin au 1er octobre, sauf le dimanche 6 août, à 17h30, devant la Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne

Contact : 06 85 65 58 94

6€ (Adulte) - 4€ (4/12 ans) - Gratuit (- de 4 ans)

1 place offerte pour les groupes de 10 personnes.

Répétitions de travail ouvertes au public tous les mercredis à 17h30 / 3€