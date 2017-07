À la rencontre de Monsieur Météo

Louis Bodin, 60 ans, fait la pluie et le beau temps dans les médias, chaque jour sur RTL, et un week-end sur deux sur TF1...

Villages FM : Comment résumer votre parcours ?

Louis Bodin : Après des études à l’École nationale de météorologie de Bois-d’Arcy, je deviens prévisionniste dans les stations météorologiques de Météo France dont Le Bourget, Ajaccio, Marseille ou encore Paris. Plus tard, on me propose d’intégrer la Chaîne Météo en tant que Chef d’édition. Ce projet m’a intéressé et c’est ce jour-là où j’ai basculé du côté scientifique au côté journalistique. Le but était de raconter la météorologie. Après tout s’est enchaîné rapidement.

Je commence donc à présenter les journaux du matin. Quelques années plus tard, je présentais sur I-Télé les bulletins météo et exerçais en parallèle en tant que consultant scientifique. Actuellement, je suis Rédacteur en chef adjoint au service météo d’RTL où je présente 10 bulletins journaliers. Au micro d’RTL, j’anime également une chronique hebdomadaire sur le nautisme ainsi qu’une émission sur l’environnement intitulée «Élément Terre» (pendant les périodes de vacances). En parallèle de la radio, on m’a sollicité pour présenter la météo sur TF1.

Villages FM : Et vous avez trouvé du temps pour écrire des livres...

Louis Bodin : J’ai publié trois livres. Mon premier livre « Comment apprendre à jouer au météorologue ? » est resté plutôt confidentiel. Mon deuxième ouvrage concerne «La météo des voyages». Je donne des conseils sur les lieux de vacances en fonction de la météo et à quel moment de l’année partir... Mon dernier livre « Quand la météo fait l’histoire » a été un succès. C’était important pour moi de rappeler que dans l’histoire, la météorologie a toujours eu des moments où elle a été compliquée et dramatique pour l’homme, bien plus que ce l’on connaît aujourd’hui !

De plus, je trouvais important de parler de ce thème à un moment où l’on a l’impression de tout savoir, où tout se dérègle, où l’on a peur de l’évolution météorologique, mais, pas de panique, ça a toujours existé. Il y a toujours eu dans le passé des événements qui ont été beaucoup plus cruels et plus dramatiques autour de la météo pour les gens avec parfois des centaines de milliers de morts…

Par exemple, il y a eu des sécheresses ou des pluies diluviennes pendant plusieurs saisons qui provoquaient des famines, faute de récoltes, suivies d’épidémies mortelles. Nous l’avons oublié mais, sous Louis XIV, la France a perdu plus d’un million d’habitants sur 20 millions au total durant l’épisode du grand hiver de 1709 ! La météorologie a une influence politique, économique et sociale. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les phénomènes naturels imprévisibles sont vécus comme une fatalité : l’homme s’en remet à Dieu pour avoir moins de sécheresse et de bonnes récoltes. Les progrès de la science font évoluer les mentalités. En 1856, après les grandes inondations de la Loire et du Rhône, l’empereur Napoléon III a l’idée de proposer le remplacement des digues par des barrages pour une meilleure protection des populations. Il était donc important de relativiser les choses et de montrer que tout le temps la météo a été parfois compliquée.

Villages FM : Non seulement vous présentez la météo à la radio et à la télévision, mais vous êtes aussi passionné de sport, racontez-nous...

Louis Bodin : En plus de pratiquer l’athlétisme, du football, et de nombreux autres sports, j’ai également été moniteur de voile très jeune, à 16-17 ans. J’adore partager, et échanger avec les gens. La télévision me donne la possibilité de le faire. J’ai fait de nombreuses rencontres dans le domaine de la voile, et notamment celle de Florence Arthaud. J’ai eu la chance d’être son routeur pour la Route du Rhum en 1990, Florence avait d’ailleurs gagné cette course. Le sport a toujours rythmé ma vie, et encore aujourd’hui, je fais de la course, du surf, du ski. Je continuerai toujours de faire du sport autant que je le pourrai.