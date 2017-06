Nettoyage du Lac Saint-Point, la beauté du Haut-Doubs samedi 22 juillet

Le but de cette manifestation est de sensibiliser par des animations éducatives à la protection des milieux aquatiques dans une ambiance festive et conviviale. Par leur engagement, les partenaires marquent leur volonté de s’inscrire dans un projet d’éducation à l’environnement vers un développement durable et à l’éco-citoyenneté. Durant toute la journée, des animations seront proposées aux différents publics : vacanciers, touristes, familles, enfants, licenciés sportifs… pour atteindre ces objectifs. Les visiteurs pourront également rencontrer des artisans et producteurs locaux sur un petit marché organisé à cette occasion.

Dès 10h, lors d’un rallye familial « Les z’Eau’lympiques », venez découvrir le site et les enjeux liés à la ressource en eau.

Le nettoyage du lac se fera de 13h à 16h30 avec les bénévoles et les estivants. Les pêcheurs volontaires sont invités, en se déplaçant avec les embarcations mises à disposition par la base nautique des Grangettes (canoës, kayaks, bateaux de sécurité), à ramasser les déchets sur le lac et les berges.

La 10e édition se terminera par le concert du groupe comtois Loumwé à 19h et dès 21h30 par la projection de films sur le lac !

Manifestation organisée par la Base Nautique des Grangettes, le CPIE du Haut-Doubs, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, la Maison de la Réserve Naturelle, SYNUSIE-Eau et la Fédération Départementale de Pêche.

Accès libre