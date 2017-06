Fête de l’Absinthe du 30 Juillet au Gounefay de 11h à 18h

La fête de l’absinthe prend de la hauteur et s’installe au sommet de la montagne du Larmont, site d’arrivée également de la randonnée de l’absinthe. Venez fêter cette plante emblématique notre territoire, le temps d’une journée sportive et festive. Que vous soyez randonneur ou simple visiteur vous pourrez profiter du village de l’absinthe avec ses animations, ses dégustations d’absinthes locales et ventes de produits dérivés...

Animations grand public (gratuit)

Spectacle « Vous avez dit absinthe ? » avec Théâtre Le philépat

• Spectacle musical avec Ariolica

• Spectacle de danse 1900 du Quadrille du Val d’Amour

• Orgue de barbarie

• Expositions « L’Absinthe vue par la presse locale » par les Archives municipales, « L’Absinthe » présentation originale de la plante. Concours photo 2016 : « Pontarlier et moi »

• Espace d’informations de l’Office de Tourisme et de la Route de l’Absinthe

L’Absinthe, au coeur de la Fête

• Dégustation proposée durant la manifestation par les distilleries locales Aymonier, Bourgeois, Marguet-Champreux, Grand, Guy et les fils d’Emile Pernot (2€ le verre collector)

• Publications et objets de la collections produits par les Amis du Musée de Pontarlier

• Produits des distilleries locales

• Verres, affiches, lithographies...

• Chocolats et gâteaux à l’absinthe

Comment se rendre au village de l’Absinthe ?

Rejoignez le Gounefay à pied ou à velo pour une promenade au grand air ou empruntez les navettes gratuites (places limitées) depuis la Gare de Pontarlier, le Gymnase du Larmont, et L’Arcan. Stationnement possible à L’Arcan, au collège Malraux et à la gare.

Randonnée de l’Absinthe : un parcours de 14 km jalonné de surprises

Partez à la découverte de paysages majestueux, au coeur du Haut-Doubs forestier, franchissez la frontière franco- suisse puis le point culminant du Grand Taureau situé sur la montagne du Larmont (1322 m) qui domine Pontarlier pour atteindre le site naturel du Gounefay et son complexe touristique, avec vue sur les Alpes. Tarif unique de 12 €

Plus d’infos et programme sur www.ville-pontarlier.fr et la page événement Facebook