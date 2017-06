Kevin Bejeannin grand vainqueur de la Coupe de France cadet à L’enclos

La journée du samedi un peu plus dure, les trois premières manches se passent bien pour lui, il reste dans le peloton de tête avec deux premières places et une deuxième place.

Il subit une pénalité qui lui fait perdre 12 places lors de l’avant dernière manche qualificative, il partira donc 5ème lors de la Préfinale, coup dur pour le petit pilote de l’ASK de l’Enclos qui ne se laisse pas démonter.

Il termine 3ème en pré finale puis remporte le Titre de Vainqueur de la Coupe de France Cadet lors de la finale sur sa piste, le Circuit de l’Enclos.



Licenciés à l’ASK de l’Enclos depuis plusieurs année, le petit Kevin a rendu son club, sa famille et ses amis extrêmement fiers de lui !