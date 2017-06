LA NUIT DE L'AGRO-ECOLOGIE Jeudi 22 juin au Chapiteau 39.01 à Amancey

Le Ministère de l'Agriculture a lancé pour le 22 juin 2017 et pour la deuxième année « La nuit de l'agro-écologie ». C'est l'occasion, pour les agriculteurs d'expliquer leur volonté de produire autrement et le sens de ces nouvelles pratiques et pour les citoyens de venir à la rencontre de ceux qui veulent réaliser leur métier et en vivre, tout en respectant l'environnement. Des événements sont organisés sur l’ensemble du territoire : cafés-débats, dégustations de produits, visites de fermes ou d’exploitations, des lycées agricoles, projection de films, ateliers pédagogiques ...

Pour plus d'informations : http://nuitagroecologie.fr/

La nuit de l’agro-écologie » est un appel à manifestation lancé à tous les acteurs qui le souhaitent pour faire découvrir au public des pratiques qui respectent la nature et les animaux : agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, agriculture de proximité etc. Les acteurs sont les agriculteurs, les organisations professionnelles et d’accompagnement des agriculteurs, les associations œuvrant dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement ou de l’alimentation durable ...

C'est l'occasion de faire mieux connaître et reconnaître les atouts de l’agro-écologie face aux attentes et interrogations de la société (environnement, climat, santé, bien-être animal, aménagement du territoire, ...) C'est l'idée aussi de donner la parole aux acteurs qui mettent en oeuvre des solutions concrètes sur le terrain. Les citoyens et les consommateurs sont invités à soutenir et encourager la transition agro-écologique de leur territoire.

La Nuit de l'agro-écologie est organisée à Amancey, sous le Chapiteau 39.01, lieu d'animation en milieu rural, fruit de la coopération entre le Département du Doubs et la Communauté de Communes Loue-Lison. Trois activités différentes sont prévues pour essayer de toucher un public large, qui dépasse le cercle habituel des acteurs agricoles ou des associations de défense de l'environnement :

- une table-ronde avec des acteurs du territoire, soucieux dans les bonnes pratiques agricoles.

- une dégustation de produits locaux, préparés localement, avec une participation financière des « visiteurs».

- la projection d'un film suivi d'un débat sur le thème d'une alimentation de qualité.

Une initiative du Collectif Citoyens Loue-Lison

Programme de la nuit de l'agro-écologie

Une soirée d'animation citoyenne pour une agriculture respectueuse de l'environnement, de la santé humaine et des animaux, avec une table-ronde, une dégustation de produits locaux et un film. La manifestation est organisée par le Collectif Citoyens Loue-Lison, en collaboration avec le Syndicat Mixte de la Loue et le programme Leader.

18 h 30 – 20 h : Table ronde sur les bonnes pratiques en agriculture.

Après une introduction d'Emmanuel Cretin sur les mesures agro-environnementales dans le cadre de Natura 2000, discussion à partir des témoignages d'acteurs à la recherche des meilleures pratiques :

- Claude Vermot-Desroches, président du CIGC (Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté) : sur les enjeux du nouveau cahier des charges du comté.

- Georges Bourgon (Flagey) de la maison Coquy sur une filière oeufs sans cage.

- Jean-Marie Bôle (Amancey) : volaille d'antan et produits élaborés : terrines, rillettes, conserves...

- Bérangère Barbier et Laurent Pierrat, les Jardins de Zélie (Amancey) : légumes et fruits bio.

20 h – 21 h : Apéritif, dégustation, repas

Apéritif et Buffet froid. Assiettes préparées à partir de produits locaux, par l'association « Ordinaire d'exception » pour une somme modique : charcuterie bio, crudités, oeufs, fromages, pain.

Réservation recommandée :

Tél : 03 81 86 75 72.

21 h – 23 h : Film avec débat

Projection du film documentaire de Jean-Paul Jaud : « Nos enfants nous accuseront », suivie d'un débat. Ce film, sorti en 2008, garde toute son actualité. Il raconte l'initiative d'une commune du Gard, Barjac, de passer au bio dans sa cantine scolaire. Enfants, parents, enseignants, paysans, élus, scientifiques et chercheurs s'expriment sur les conséquences de l'agriculture « chimique » et sur les bienfaits du bio.

ENTRÉE LIBRE