Communiqué de presse de la France Insoumise

"Le score obtenu (8,75% dont 12,5% à Pontarlier) nous encourage à poursuivre la dynamique de l’Avenir en Commun et notre activité autour du groupe d'appui Insoumis du Haut Doubs qui rassemble des dizaines de personnes.

Cependant, et même si nous nous réjouissons de l'affaiblissement du score du FN, le naufrage démocratique que constitue le taux d’abstention historique révèle une 5ème république et des institutions à bout de souffle.

Comment Monsieur Macron peut-il se targuer d’une majorité présidentielle alors qu'à peine 30% des votants se sont exprimés pour les candidats LREM ? C'est une usurpation !

Nous serons présents à l’Assemblée Nationale avec les députés de la France Insoumise mais aussi aux côtés des salariés du privé et du public, des chômeurs, du mouvement social et des syndicats pour s’opposer à la casse du code du travail et à toutes les mesures antisociales, antidémocratiques et anti écologiques de ce gouvernement ultralibéral."

Martine Ludi & Ivan Bouday

Candidats France Insoumise Législatives 2017 25-5