Législatives : communiqué de la candidate Annie Genevard

"Annie Genevard, candidate de la Droite et du Centre sur la 5ème circonscription du Doubs, arrivée nettement en tête au 1er tour avec 15 968 voix, remercie les électeurs qui lui ont accordé leur confiance et invite à une large mobilisation pour concrétiser la victoire dimanche 18 juin.

C'est une personne que l'on élit et non une étiquette et Annie Genevard demande un débat avec la candidate REM afin que chacun puisse faire le meilleur choix pour la représentation du Haut-Doubs et de ses plateaux.".

anniegenevard2017.fr