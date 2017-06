MAUSA, un nouveau musée en Franche-Comté

Les Forges de Baudin, situées entre Sellières et Toulouse-le-Château, ont été construites à la fi n du XVIIIe siècle autour d’un vieux moulin à grain dans lequel un haut fourneau fut installé. Bassin industriel du milieu du XIXe siècle, c’est un bassin artistique qui émerge aujourd’hui, comme une nouvelle vie qui commence dans ce lieu rempli d’histoire. Les Forges de Baudin abritent désormais le MAUSA, un vaste musée qui s’étend sur une surface de 22 000m2 et qui propose à son public la découverte de l’histoire de l’art urbain - street art, mouvement né il y a un peu plus de 40 ans d’art.

Ce projet, porté par Stanislas Belhomme, se caractérise également par la volonté de recréer un lieu de vie, de partage et d’échanges culturels à travers la consécration d’un mouvement artistique planétaire mais vivant aussi en microcosme. La création d’ateliers, d’une résidence d’artiste, d’une factory, d’un café littéraire, de jardins partagés en fait un nouveau village, lieu de création et de production. C’est une nouvelle activité qui s’installe comme une renaissance où l’Art et la bombe ont remplacé les fourneaux, où les artistes peintres et plasticiens ont remplacé les ouvriers et habitants mais toujours avec la même expression d’un savoir-faire.

STREET ART FESTIVAl AU MAUSA du 28 juin au 7 juillet

10 jours de création live !

Plus d’infos : www.mausa.fr

INAUGURATION le 7 juillet de 16h à 5h, avec 2 scènes, des performances live et plus d’une dizaine de concerts



Alain BULLE