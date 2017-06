1ère mondiale à BESANÇON : Les arts martiaux s’unissent pour l’UNICEF du 25 juin au 1 juillet

Saviez-vous qu’il existe un lien entre les arts martiaux traditionnels, l’UNICEF et Besançon ? C’est en tout cas ce que démontre avec succès un petit groupe de jeunes artistes passionnés par la cause humanitaire...

« Il est grand temps d’agir » selon Julien Moreaux, l’un des organisateurs Franc-Comtois de l’événement, « car d’après un rapport de l’UNICEF près de 3 millions d’enfants en France et 250 millions d’enfants dans le monde souffrent quotidiennement de violences ». Le résultat : Ils créent l’association bisontine Arts Martiaux Sans Frontières (amsf.eu) pour soutenir l’UNICEF en faisant venir les plus grands experts mondiaux d’arts martiaux traditionnels en France, à Besançon même, pour un gala exceptionnel le 1er juillet 2017 (amunis.eu).

Il s’agit du plus grand rassemblement d’arts martiaux traditionnels hors du Japon, et du premier rassemblement de ce genre au monde pour soutenir une noble cause. « Le premier d’une longue série ! » selon Julien Moreaux.

Les arts martiaux sont très populaires en France, mais c’est Besançon qui a été choisie parce qu’elle est “ville amie des enfants” et parce qu’elle possède déjà un riche patrimoine martial. Elle va donc devenir la plaque tournante des arts martiaux en Europe et dans le monde !

« Nous avons même réussis à inviter le célèbre Maître japonais Takeshi Kawabé, directeur de la plus grande organisation mondiale d’arts martiaux traditionnels, le Daïto ryu Aïkijujutsu Takumakaï. »

« Il a aussi accepté de diriger le premier séminaire humanitaire pour l’UNICEF au monde, du 26 juin au 1er juillet à Besançon. On en revient pas ! » Efficaces car créés en période de guerre civile, les arts martiaux traditionnels restent très populaires au Japon mais ils ne sont pas médiatisés en France.

« Peut-être parce que leur but est d’arrêter la vraie violence des criminels, au lieu de participer à une violence visant à remporter une médaille ou un trophée ? »

Renseignements gala via Arts Martiaux Unis : www.amunis.eu

Renseignements séminaire via Arts Martiaux Sans Frontières : www.amsf.eu

Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. OU 06.88.08.40.55