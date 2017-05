Soutenez le Festival Bule à Quingey

La Boite à Rêve est une association d'étudiants en technique du spectacle visant à organiser et promouvoir des événements culturels aux alentours de Nancy et Besançon. La Boîte à Rêve organise le Festival Bule, qui aura lieu les 1ier et 2 Septembre.

Le principe du BULE est de proposer un événement qui allie plusieurs disciplines du spectacle vivant : le théâtre, la musique, les arts de rue et la danse. Nous voulons réunir des artistes locaux ainsi que d’autres artistes venant de toute la France, et proposer une programmation à la fois éclectique et cohérente.

Le BULE est un festival familial accessible à tous, il offre une dernière occasion de faire la fête avant la rentrée. Il se déroule le premier week-end de Septembre au cœur de Quingey, un village dans le Doubs.

Le festival se décompose en trois temps. Le vendredi soir on vous donne rendez-vous place Saint-Martin pour des concerts et du théâtre. Le samedi après-midi c'est gratuit ! On fait place aux artistes de rues et musiciens qui déambuleront dans Quingey. Pour cloturer le festival, le soir, c'est reparti pour des concerts et du théâtre sur la place !

Les premiers noms pour cette nouvelle édition: Le vendredi soir:

Caesaria - Belfort ( Dance/Pop/Rock ) http://www.caesaria.fr

Blanker Republic - Lons le Saunier ( Pop/rock ) https://www.blankerrepublic.com

Bison Bisou - Lille ( Indie-Rock ) http://www.bisonbisou.com

Le samedi soir:

New Balkan Express - Strasbourg ( Musique du Monde ) https://soundcloud.com/newbalkanexpress

Funkindustry - Strasbourg ( Funk ) https://soundcloud.com/funkindustry

Dhamma - Toulouse ( Trip-Hop/Word Fusion ) http://dhammamusiques.wixsite.com/dhamma

Durant ce week-end la place fera peau neuve ! L'équipe de bénévoles s'affairera à la transformer en forêt, thème du festival. .

Vous avez envie de Soutenir financièrement le Festival Bule ? Rendez-vous sur la page du financement participatif : https://fr.ulule.com/festivalbule/