Un bébé un livre, une action bénévole organisée par les orthophonistes le 8 juin à la Polyclinique de Franche-Comté

Cette action organisée bénévolement par les orthophonistes de l'AFCPO (Association Franc-Comtoise de Prévention en Orthophonie) a notamment pour but de rencontrer des bébés de la maternité et leurs parents en échangeant sur les conseils et les informations autour du langage.



Ces professionnels insistent sur l’importance de parler à bébé dès la naissance (et même avant !), de s'adresser à lui, par son prénom et en douceur, avec un langage simple mais pas simplifié, de lui nommer les personnes autour de lui, de lui dire ce qui se passe...

Le bain, le change, l'allaitement, les câlins, sont autant de moments privilégiés pour discuter avec un bébé. Les regards, les mimiques, le toucher, sont également des moyens de communication essentiels. Un livre en tissu plein de couleurs est offert au bébé ce jour-là, incitant les parents à regarder des livres dès le plus jeune âge avec leur enfant. L'accent est mis sur le plaisir de ces moments partagés !

Bien sûr, les orthophonistes peuvent répondre aux questions des parents si besoin, et font passer un message important : l'orthophonie, c'est aussi la prévention, l'accompagnement des familles dans le développement normal du langage, pas seulement dans la pathologie.

La succion, le jeu, le bilinguisme, les écrans... sont des thèmes abordés également. Autant dire que les parents sont ravis de cette initiative !

Un bébé un livre, le 8 juin à la Polyclinique de Franche-Comté à partir de 9h30.