Avec Les Ailes de Lange le vendredi 2 juin au boulodrome de Besançon

Le cluster Innov'Health, à l’initiative de son président Florent GUYON, et l’ISIFC organisent un événement caritatif pour venir en aide à Stella et Théo, deux enfants porteurs du syndrome de Cornelia de Lange. Ce syndrome se caractérise par un ensemble d’anomalies variables conduisant à des malformations du visage et à un retard intellectuel et de croissance. L’objectif de l’action caritative est de recueillir des fonds pour offrir à ces enfants des outils spécifiques d’aide à la communication. Leur utilisation permettra de valider ce type d’équipement et d’autres enfants handicapés par cette maladie génétique rare pourront ainsi en bénéficier plus facilement.

Cette manifestation aura lieu le vendredi 2 juin au boulodrome de Besançon, de 12h00 à 14h00, situé au complexe sportif du Rosemont.

L’action caritative a deux finalités, faire se rencontrer les acteurs du domaine de la santé (notamment) et ainsi tisser des liens dans un contexte original et convivial, et réaliser une belle action car la participation de 10 € minimum par personne sera entièrement reversée à l’Association « Les ailes de Lange ».

La première édition avait rassemblé près de 300 personnes. Nous espérons inscrire cet événement dans la durée et le réitérer chaque année pour fédérer les entreprises locales autour de problématiques de santé.

Nous vous invitons à venir partager avec nous ce moment de solidarité et de convivialité.

L’association « Les ailes de Lange » a une page Facebook, n’hésitez pas à la consulter : www.facebook.com/Association-Les-Ailes-de-Lange

Nous tenons également à remercier la ville de Besançon pour avoir mis à notre disposition le boulodrome à titre gracieux, ainsi que l’entreprise Dixi Besançon, la boulangerie Maison Christe et le magasin d’usine Delsey pour leur collaboration.