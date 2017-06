Les jambes lourdes…

La sensation de jambes lourdes est liée à une mauvaise circulation veineuse. Elle s’accompagne parfois de crampes, de picotements et d’oedème...

À terme, cette affection peut évoluer vers la formation de varices. Elle est plus courante chez la femme et il existe plusieurs facteurs favorisant comme l’hérédité, le surpoids, la grossesse ou la sédentarité. Les symptômes des jambes lourdes vont s’accentuer au cours de la journée, notamment en cas de station debout prolongée et de piétinements surtout par temps chaud.

Cette insuffisance veineuse va provoquer une stagnation de la circulation veineuse pouvant affecter aussi la circulation de la lymphe et on parlera alors d’insuffisance veino-lymphatique. La prévention de l’insuffisance veineuse se fait par le port éventuel de contention veineuse (bas ou chaussettes) améliorant le retour veineux.

Certaines plantes peuvent faciliter la circulation sanguine et limiter cet inconfort comme l’hamamélis qui sera intéressante dans la fragilité des petits vaisseaux, la vigne rouge riche en flavonoïdes va renforcer les membranes des vaisseaux et jouer un rôle anti-infl ammatoire local. On pourra retrouver ces plantes dans des mélanges pour infusion, des gélules de poudre de plantes mais aussi en extrait fluide.

Vous pouvez aussi réaliser votre huile de massage à visée circulatoire avec des huiles essentielles comme le cyprès toujours vert, le lentisque pistachier, l’hélichryse italienne, diluées dans de l’huile végétale de macadamia ou de calophylle, intéressantes pour leur action complémentaire dans l’insuffisance veineuse. Respectez les conseils de votre professionnel de la santé pour effectuer ces mélanges. Pensez à faire vos massages du bas vers le haut des jambes.

Sinon douche froide le soir et surélévation des pieds de lit sont de rigueur.

Olivier TISSOT