Cérémonie officielle d’inauguration du centre de secours d'Amancey ce mercredi 5 juillet

La première pierre du nouveau centre a officiellement été posée le 20 avril 2016. Un an plus tard, les 32 sapeurs-pompiers volontaires d'Amancey prenaient possession de leurs locaux. Un déménagement attendu, qui leur permet désormais de disposer d'une caserne fonctionnelle.

En effet, les locaux du centre de secours étaient devenus inadaptés avec la montée de l’activité opérationnelle et les dotations en engins de ces dernières années. C’est pourquoi le conseil d’administration du SDIS avait inscrit en février 2014, la construction d’un bâtiment neuf au plan pluriannuel immobilier.

Au cours de cette cérémonie, des attributs de grade seront remis à 4 sapeurs-pompiers volontaires récemment promus au grade supérieur.

C’est l’ancien chef du centre de Secours d’Amancey, Jean-Paul Péguillet qui avait lancé le projet en 2007. La taille des locaux sous dimensionnée, les normes d’hygiène et de sécurité dépassées, il était nécessaire d’évoluer et penser à un nouvel emplacement. La commune d’Amancey a accompagné les sapeurs-pompiers dans leur projet en mettant à disposition un terrain viabilisé au SDIS 25 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour la construction de cette nouvelle caserne. Les 19 communes dépendantes du Centre de Secours d’Amancey et rattachées à l’ancienne Communauté de Communes d’Amancey Loue-Lison ont participé au financement de l’investissement. Un ratio financier calculé par habitant pour plus d’équité. Un investissement total qui s’élève à environ 1,5 million d’euros.

Patrick Petitcolin, chef de centre, a suivi de près les travaux et se réjouit du résultat : « Nous allons pouvoir continuer d’exercer notre mission dans de bonnes conditions, une tour d’exercices, une salle de sport, des sanitaires aux normes, de nombreuses salles administratives vont permettre un certain confort de travail à nos sapeurs. Il y a également une salle de décontamination pour mieux répondre aux normes d’hygiène pour favoriser la bonne prise en charge de nos victimes ».

Dorénavant, le gain de place va permettre d’accueillir de nouveaux véhicules plus spécifiques au secteur d’intervention notamment le tout nouveau CCRM SR (Camion Citerne Rural Moyen et Secours Routier) , un camion deux en un, qui remplace deux autres véhicules vieillissants. Sans compter, dans les mois à venir, un CCF (Camion Citerne Foret) pour un renfort multi-secteurs. Cet investissement de taille vient également récompenser la disponibilité et la motivation des 31 Sapeurs Pompiers d’Amancey (24 hommes et 7 femmes) qui réalisent 360 interventions par an et assurent une disponibilité secteur à 100%.

PORTES OUVERTES au public samedi 16 septembre

Possibilité de formations de secourisme ouvertes au public

Renseignements 06 84 52 86 06