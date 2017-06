Championnat de France les 17 et 18 juin au Circuit de l’Enclos à Septfontaine !

Trois jeunes pilotes régionaux, issus de l’Ecole Française de Karting de L’Enclos, disputeront la Coupe de France Cadet sur leur piste d’entraînement, un bel espoir de podium pour ces jeunes champions !

llan Dupont, né le 24/06/2005 / Les Hôpitaux-Vieux

Il a fait ses premiers tours de roue à l’âge de 4 ans au Circuit de l’Enclos. Il a décroché en 2015 le titre de champion de ligue BFC et fini 3e au championnat de France minikart. En 2016, il passe chez les minimes et pour sa première saison dans cette catégorie, il finit dans le top 10 au niveau national avec une 8e place au Championnat de France et une 6e place à la Coupe de France et une très belle 3e place de la grande finale Rotax France. Cette année, il roule dans la catégorie cadet avec pour l’instant une 3e place de la ligue BFC. Dans la famille Dupont, le karting est sacré, le papa en a fait pendant plus de 15 ans et termine vice champion de France en 2002.

Guillaume Maugain, né 8/08/2004 / Arçon

Il pratique le Karting depuis 5 ans et est actuellement classé 6e dans la catégorie Cadet de la Ligue BFC.

Kevin Bejeannin, né le 10/10/2004 / Vaux-et-Chantegrue

Il a commencé le kart en loisir il y a 6 ans, puis a débuté la compétition en 2012 par la VEGA TROFEO (Suisse), où il finit 2e du championnat en catégorie Supermini (équivalent Minikart en France) en 2015. Il se lance dans les courses en France à partir de 2015 avec le Championnat de la Ligue BFC où il finit 3e du championnat en Minikart, puis 2e du championnat en 2016 en Cadet. Il est actuellement 1er du Championnat de Ligue BFC.

Un week-end mouvementé et riche en émotion à prévoir dans vos agendas !

Début des essais vendredi 16 juin, les chronos débuteront à partir du samedi et les courses le dimanche 18 juin.

ENTRÉE LIBRE