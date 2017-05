3e Foire de la Saint-Jean à Levier les 17 et 18 juin

Presque tous les commerçants et artisans de Levier adhèrent au Carrefour Économique de Levier (C.E.L). C’est une association qui permet de créer des liens et des rencontres entre tous les commerçants et habitants de la ville. Les membres de cette association ont également comme objectif de dynamiser la ville, et ce, grâce à l’organisation de deux événements majeurs : le marché de Noël et la foire de la Saint-Jean.

Pour la troisième année consécutive, une grande foire aura lieu à Levier dimanche 18 juin. Grande nouveauté pour cette année : la fête de la musique s’invite à la foire, avec la collaboration de la communauté de communes et de l’école de musique Musicart’s. Levier sera en fête dès le samedi 17 juin où trois groupes de musique se produiront place de la Mairie : Korrigan’s Celtic Rock, Après la ville et Princesse(s).

Le dimanche dès 7 heures, les exposants, venant de Levier et de la grande région, seront placés au centre de levier et s’étendront dans les rues qui resteront piétonnes la journée. Cette manifestation regroupe une quarantaine de stands de commerçants en tout genre (commercial, agricole, artisanat, vêtements,…) À midi, la musique s’invitera à la fête avec un apéritif-concert qui regroupera les formations musicales de l’école de musique : l’orchestre junior, l’ensemble à cordes, le Rock Band, la chorale Musichoeurs et l’orchestre Saluna avec Jean-Michel Trimaille. Et pour donner une ambiance festive à cet événement, les enfants petits et grands pourront s’amuser à la fête foraine (manège, tir à la carabine, auto-tamponneuses), qui sera installée du samedi au lundi.

Une buvette et une petite restauration seront proposées tout au long de la journée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Levier. Ils réaliseront également une manoeuvre le dimanche à 15h.

CONTAcT : cARREFOUR ÉcONOmIqUE DE lEvIER

Gérard prévalet : 06-72-62-73-27,

Agathe Henriet :