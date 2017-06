Brasserie les 2 fûts à Déservillers

C’est l’histoire de deux frères Loïc et Marc Fusillier, originaires de Besançon et amateurs de bières, qui se lancent dans la fabrication de bières dans le garage familial pour leur plus grand plaisir. Les années passent, Loïc, l’aîné, décide d’en faire son métier, il s’installe à Déservillers, la brasserie des 2 fûts (pour les deux frères Fusillier) naît...

Loïc est diplômé de l’Enil de Mamirolle puis de Poligny. Il commence son activité professionnelle comme second fromager à Fontain, métier qu’il a exercé pendant 3 ans, alors le brassage il connaît ! Installé à Déservillers, juste à côté de la boulangerie, Loïc brasse quatre types de bières de qualité : blonde, blanche, ambrée et noire. Des bières plutôt légères en alcool, mais particulièrement fines et fruitées avec une touche d’amertume.

Loïc est autonome dans sa production, avec une capacité de 700 L par mois, toutes les étapes du brassage sont entièrement effectuées sur place et à la main. De la transformation des ingrédients naturels (orge, blé, seigle) 100 % français à la fermentation, jusqu’à la mise en bouteille et l’étiquetage. Les retours de la famille et des amis ont permis de peaufiner les recettes.

Une bière bio locale que devrait apprécier tout bon amateur de bière !

Les 2 fûts : 8 bis rue de l’école, 25330 Déservillers, 06 59 49 99 92

(Vente à la boulangerie de Déservillers du mercredi au dimanche)