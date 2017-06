25 ans d’Arts et de Passions à Chantrans les 8 et 9 juillet

Pour célébrer comme il se doit ces anniversaires, les membres de l’AEP se plient en quatre et mettent les bouchées doubles pour proposer un programme alléchant, entre traditions et renouvellement. Toujours en phase de recherche et d’enrichissement du programme déjà bien fourni, l’association dévoile déjà quelques événements du week-end.

« Le samedi soir, on casse la tirelire en proposant une soirée cabaret ponctuée d’un feu d’artifi ce et conclue par un bal animé par Le Zazier » indique Yohann Bôle, actuel président. « Il y aura des danseuses de cabaret, des chanteuses et un magicien. Une belle soirée à savourer dès 19h30 sous chapiteau, autour d’une assiette gourmande. »

Pour ce qui est de la journée du dimanche 9, les ingrédients restent semblables avec, en tout premier lieu, plus de 70 artisans inscrits à l’heure de la rédaction de cet article. « Comme c’est le cas depuis deux ans, nous espérons atteindre plus de 80 exposants dans les rues, granges et garages de Chantrans » confi e Yohann. La journée, ponctuée de nombreuses animations, sera clôturée en chansons par les Marchands de Bonheur aux lavoirs dès 17h30 puis Mélod’elles sous chapiteau dès 19h30. Les nombreux bénévoles proposeront aussi petite restauration, repas et buvette toute la journée.

Réservez d’ores et déjà votre week-end des 8 et 9 juillet prochains pour venir à Chantrans !

Renseignements : www.aepchantrans.com