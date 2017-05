La Légion d’honneur pour Paulette Guinchard

Paulette Guinchard, présidente du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), a reçu le 11 mai dernier l’insigne d’Officier de la Légion d’honneur des mains de François Hollande, encore président de la République, à l’occasion d’une cérémonie à la CNSA en présence de proches, de ministres et de parlementaires, de membres du Conseil, du Conseil scientifique et des équipes de la Caisse....

C ette distinction récompense le parcours exceptionnel et l’engagement affirmé de Paulette Guinchard en faveur de l’aide à l’autonomie des personnes vulnérables.

Députée du Doubs en 1997 et membre de la commission des affaires sociales, elle remet au premier ministre Lionel Jospin son rapport « Vieillir en France : enjeux et besoins d’une nouvelle orientation politique en direction des personnes âgées en perte d’autonomie » en 1999. Elle entre dans son gouvernement en 2001 comme secrétaire d’État aux personnes âgées et porte le projet de loi qui crée l’allocation personnalisée de l’autonomie (APA).

Élue présidente du Conseil de la CNSA en octobre 2013, Paulette Guinchard conduit les débats dans le souci constant de faire progresser les politiques d’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de faire changer le regard de la société sur la grande fragilité.

Paulette Guinchard, originaire de Reugney, a été nommée Officier de la Légion d’honneur lors de la promotion de Pâques, le 14 avril dernier. Elle avait reçu le grade de Chevalier le 14 juillet 2007.