Happy ACE : depuis 80 ans

Depuis sa création, l’ACE est aux côtés des enfants, des plus petits et des plus fragiles.

À partir de janvier et tout au long de l’année 2017, l’ACE fêtera partout en France ses 80 ans. 80 ans de jeux, de recherches, de réflexions et d’actions menés par le mouvement des enfants sur des thématiques liées aux actualités de la société, à leurs préoccupations : le bien-être, le vivre-ensemble, la paix, les droits de l’enfant, la solidarité, l’écologie.

Dans le Diocèse de Besançon, les enfants des clubs ACE ont choisi d’organiser une journée anniversaire pour faire connaitre le mouvement et partager ensemble un moment festif.

Nous serons donc heureux de vous retrouver :

SAMEDI 10 JUIN 2017 à partir de 9h30

A Dannemarie-sur-Crète - Salle polyvalente

Au programme de cette journée

- Fête du jeu

- Exposition

- « Barbecue partagé » (sur inscription)

- Color Run ACE (sur inscription)

- Lâcher de ballon

- Célébration…

A l’occasion de cet anniversaire, nous souhaitons aller à la rencontre des anciens cœurs vaillants et Ames Vaillantes mais aussi des anciens Perlin, Fripounet et Triolo … l’objectif est de réaliser un reportage photos. Si vous avez envi de nous y aider, n’hésitez pas à nous contacter.

Informations auprès d’Hélène Carteron au 03.81.25.28.02. ou 06.52.35.10.40

ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ">Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.