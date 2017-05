Fini l'attente et Préchargez dès à présent votre Gold Master Paille

Le Festival de la Paille a dévoilé sa programmation et de nombreux artistes se produiront les 28 et 29 juillet à Métabief (Matmatah, LEJ, Dub Inc, LP, Pfel et Greem de C2C, Naive New Beaters, Georgio, etc...). Grande nouveauté cette année au Festival de la Paille, vous pouvez précharger votre Carte Gold Master Paille afin de ne plus avoir de temps d'attente et de pouvoir directement se restaurer, se désaltérer ou encore vous habiller aux couleurs du Festival...