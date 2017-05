Une trentaine de panneaux de sensibilisation sur les routes du Doubs

Ils délivreront quatre messages liés aux principales causes d’accidents : la vitesse, l’alcool, le téléphone portable et l’inattention.



En effet, dans le Doubs comme ailleurs, les accidents les plus graves sont, le plus souvent, causés par ces quatre types de comportement.

Au cours des premiers mois de cette année, le Doubs a connu une accidentologie en forte baisse par rapport à 2016. Ce n’est malheureusement pas le cas dans les départements voisins.

Aussi l’attention des conducteurs ne doit pas se relâcher.

Avec l’arrivée des beaux jours, le Département du Doubs en appelle à la plus grande prudence. En effet automobilistes, motards, cyclistes et piétons sont nombreux sur les routes en cette saison.