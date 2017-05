Retour sur l'inauguration du chapiteau 39.01 à Amancey le 11 mai

"Bonsoir à tous,

Pour ceux qui ne me connaisse pas je suis Nathalie Van de Woestyne,

Vice-Présidente de la Communauté de Commune Loue Lison

Et je vais vous raconter une histoire, celle du grand du beau 3901.

Ce beau chapiteau qui nous accueille sous sa toile c'est comme un conte de fée, son histoire prends racine dans la politique culturelle de notre ancienne Communauté de Commune, une politique forte et engagée pour que le « faire culture » prenne tout son sens au pays des Fruitières. Nous sommes ici dans un territoire où, j'aime à dire, que nous pratiquons la culture en filière courte, une Zone Optimum de Bonheur où le vivre ensemble est comme une philosophie de vie, la culture n'y est pas saupoudrée mais elle prends racine dans ce territoire et puise ses forces et son inspiration dans ses habitants, dans ses Cie, dans ses acteurs associatifs, dans ses enfants, dans ses écoles.

Vous l'aurez compris il fait bon vivre en terre Loue Lison et le fait que notre territoire ai été retenu par le Service Culture du Département pour la mise en place de son premier Contrat Territorial de Coopération Culturelle est pour nous tous une grande fierté, une reconnaissance de nos pratiques, qui nous a donné des ailes et c'est dans cet élan, cette envie d'aller vers un nouveau projet que le 39.01 puise sa force. Il est le fruit d'une coopération artistique de nombreux acteurs, dans un lieu mutualisé et partagé par la Cie Ordinaire d'Exception, et je vous remercie tous pour cette saison Culturelle qui s'ouvre telle une fleur de printemps, pour tout ce quelle va semer, pour ces doux parfums de fête qui s'annonce, pour ce partage de pratique culturelle si différente les unes des autres mais qui vont s'enrichir et s'unir dans ce lieu éphémère.

Un lieu éphémère viabilisé et mis à disposition par la Commune d'Amancey qui a unanimement adhéré ce projet qui pouvait paraître fou.

Ici vont se succéder des concerts, des spectacles, des expositions, un marché local qui aura lieu non pas le 13 mais le 11 juin, des stages de magie, des résidences artistiques et peut être même un Conseil Communautaire c'est vous dire si les élus que nous sommes sont à vos coté et font culture avec vous.

Tout comme les grandes saisons culturelles nous aurons les in mais aussi les programmation hors les murs avec un autre théâtre éphémère celui de la CUMA qui accueillera TOD la nouvelle création collective de la Cie les sens des mots le 24 juin, la commune de Déservillers avec son concert gratuit de Marion Roch le 10 juin, L'Espace Belthane à Amondans qui lui accueille le sculpteur Claudy Pelaton durant tout l'été, et Fertans qui accueillera dans le parc de son château la Cie Gravitation et son Happy garden.

Toutes les bonnes choses ont une fin alors voici le moment très émouvant des mercis :

Merci à L'élu en charge de la Culture au Département M. Ludovic Fagaut, Merci à M. Frédéric Lafond pour son regard sur nos pratiques culturelle, à tous les agents du service culture

Merci à notre Président Jean-Claude Grenier pour avoir donné un poste de Vice Présidence à la Culture

Merci au conseil Municipal d'Amancey à son maire à ses agents

Merci à la DRAC et M. Darras

Merci au membres du comité de pilotage qui sont à mes cotés pour cette inauguration à nos agent Nadia et Remi

Merci à tous les acteurs, Cie, association, musiciens qui vont se succéder

Merci enfin à la Cie Ordinaire d'Exception et plus particulièrement à Claire Marion et Julien « happy birthday »

Et enfin merci à tous ceux que j'ai peut être oublié et à vous qui aller faire vivre ce beau projet nous comptons sur vous".

LE PROGRAMME SUR : www.facebook.com/Chapiteau39.01