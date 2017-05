Spectacle «Toussaint» au Château de Joux ce mercredi 10 mai 2017

MERCREDI 10 MAI À 20H

De Toussaint, nous ne connaissions que sa cellule. Cellule que nous avions découverte en venant travailler au Château de Joux. Puis nous avons voulu en savoir plus. Nous nous sommes mis à enquêter. Nous avons découvert un personnage complexe. Une vie incroyable. Une force militaire et politique. Et également des ambiguïtés. Dans cette cellule de Toussaint, haut lieu de mémoire, nous évoquerons le personnage. Ce spectacle sera comme une enquête. Aidée de quelques enfants, la comédienne cherchera à comprendre Toussaint, à résoudre les mystères de sa vie. Cette recherche est si forte, qu’elle en deviendra une obsession...

Le spectacle « Toussaint » sera joué dans la cellule de Toussaint Louverture par le Festival de Caves.

Mise en scène : Guillaume Dujardin

Avec : Anaïs Mazan

Le Festival de Caves se tient du 28 avril au 24 juin 2017. 38 spectacles sont joués dans les caves de 92 communes de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Jura suisse.

Renseignements : www.festivaldecaves.fr

03 63 35 71 04