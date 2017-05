Echanges de jeunes sur la thématique de l'inclusion en Macédoine

Quelles activités ? A l'arrivée, des jeux de connaissance ont été mis en place. Ils ont été conçus pour n'exclure personnes : jeux de prénoms dynamiques avec une balle en petits groupe dont la composition change au bout de quelques minutes afin que tous se rencontrent. Un « Facebook » grandeur nature pour briser la glace. Des activités pour comprendre qui sont les personnes avec moins d'opportunités, inventer des solutions pour développer une société plus inclusive et soucieuse du bien-être de tous. Une réflexion sur la citoyenneté active, qu'est ce que c'est et en quoi est-elle un moyen favorisant l'inclusion des personnes ayant moins d'opportunités ? Trouver une idée d'action, pour attirer l'attention du grand public sur le présent des personnes en situation de handicap, la préparer ensemble et la vivre au centre ville de Struga. Puis penser au retour et à des actions à faire dans nos pays respectifs. Des séances d'informations sur quelque possibilités de mobilités qu'offre le programme Erasmus + : échange de jeunes, sessions de formation, et Service Volontaire Européen. Trois soirées interculturelles avec présentations originales des pays par les délégations nationales (sketch, vidéos, démonstrations de danses...) et buffets de spécialités. Tout les temps furent des partages d'expériences, jusqu'au temps informels ! Les participants ont rapidement été les uns vers les autres, malgré les barrières linguistiques, que du bonheur ! Nous nous sommes rendus compte à quel point nous nous ressemblions et partagions les mêmes préoccupations : vivre dans une société plus juste, avec plus de liens humains, de joie et de liberté. Nous avons pu travailler ensemble, chacun apportant sa pierre à l’édifice.

Des exemples d'actions concrètes mise en place en Europe ? Nous avons découvert quelques initiatives mise en place dans d’autres pays pour l’inclusion des personnes en situations de handicap moteur, intellectuel et sensoriel : En Roumanie, le « Liceul Special Sfânta Maria » qui accueille des personnes atteintes de cécité partielle ou totale propose une formation supérieur d'assistant médical en bal-néo-physiokinésithérapie. L’association Porakanova, à Struga, a 30 ans d’existence. C’est un accueil de jour pour personnes en situation de handicap mental dont le but est de maintenir et développer l’autonomie des bénéficiaires au travers la pratique d’activités variées telles que la cuisine, l’artisanat manuel, du sports et des sorties, certaines activités en mixité avec des personnes non atteintes de handicap. Pour les très jeunes enfants, des thérapies individuelles sont mises en place. Les jeunes vont à l’école entre 7 et 14 ans vont à l’école à mis-temps dans la matinée. Les professeurs les emmènent ensuite au centre pour l’après-midi. Tout ceci se fait en coopération avec des associations locales, des écoles ainsi qu’avec les familles des bénéficiaires. En plus de ce service d’accueil les proches peuvent bénéficier d’un accompagnement à la parentalité et de formations diverses. Le deuxième but de l’association est d’attirer l’attention sur la situation des personnes en situation de handicap en Macédoine. Sur le bazar du centre ville et dans un magasin entièrement dédié, sont mis en vente les créations artisanales des bénéficiaires. L’association accueille des volontaires recrutés au lycée et des jeunes en service volontaire européen , de plus elle monte toute sortes de projets comme des festivals artistiques. Dans un pays où le salaire moyen se situe entre 300 et 400 euros par mois, la vie quotidienne est difficile en Macédoine pour tous, mais encore plus pour les familles qui ont des membres en situation de handicap. Ils sont approximativement 200 000 ! A l’école, les jeunes sont censés pouvoir évoluer avec leur camarades dans des écoles classiques comme en France, cependant bénéficier d’un assistant de vie scolaire coûte 200 euros par mois au familles, et les écoles n’ont souvent qu’un éducateur spécialisé, tout les autres professeurs n’étant pas formés pour l’accueil d’enfants en situation de handicap. Le gouvernement propose des séjours de vacances adaptés mais les accompagnants devraient être les familles et les personnes qui travaillent déjà quotidiennement avec eux : ce qui constituent un frein au départ étant donné que les familles travaillent pour gagner leur vie et ont du mal à se libérer pour ces séjours.

Quel(s) a/ont été le/les moment(s) le(s) plus fort? Le deuxième jour, dans la matinée, nous avons fait une session de partage de notre vécu. Chacun l’un après l’autre s’est livré sur le ou les moments où il/elle s’est senti en difficulté ou exclu, voir ce sent toujours exclus en raison de son handicap qu’il soit physique, intellectuel, sensoriel. Et dans le sens plus large de personnes ayant moins d’opportunité : des participants et leaders ont évoqués leur difficultés financière, culturelle, d’apprentissage, de santé, etc. qui sont ou ont été des obstacles à leur inclusion dans la société. Ce temps de partage est arrivée très tôt dans l’agenda de la semaine, mais tous ont participé se sentant en sécurité et non jugés. Le flash mob au centre ville de Struga est le deuxième moment fort de l’échange. L’escargot de l’inclusion était impressionnant. Juste avant la première fois, j’avais le trac, puis cela s’est fait très sérieusement, avec beaucoup de concentration. A la fin je me sentais sur-excitée, le câlin collectif était une bonne manière de conclure l’action. Jusqu’à la réunion de bilan je me sentais en tension. La suite ? c’est la promotion de cet échange de jeunes et préparation d’une action en France ! Les participants doivent compléter leur Youthpass : un certificat d’auto-évaluation des apprentissages/auto-apprentissages non-formels et informels qu’ils ont acquis durant la semaine. Le Youthpass leur sera utile pour valoriser cette expérience auprès d'un futur employeur.

Les Associations qui ont participé au projet :

Udruga Andjeli http://www.andjeli.hr/hr/ CROATIE

Volunteers Centre Skopje https://voiceskopje.org/ MACÉDOINE

Youth Power http://youthpowercyprus.org/ CHYPRE

Eesti People to People http://www.ptpest.ee/ESTONIE

Cemea Franche-Comté http://cemeafc.org/ FRANCE

Semper Avanti Stowarzyszenie http://semperavanti.org/ POLOGNE

Acd La Hoya http://www.acdlahoya.org/ESPAGNE

Ofensiva Tinerilor Asociatia http://ofensivatinerilor.ro/index.php/en/ ROUMANIE

Uskad Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – Uskad