Innovation en Franche-Comté : le mariage des huiles essentielles et de l'apiculture bio

Après de nombreuses discussions avec des professionnels de l’horticulture et de la culture des PPAM (Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales) ayant fait part du manque criant de producteurs et de transformateurs régionaux, notamment vis à vis des applications médicinales, il a été décidé de créer en Franche-Comté (au croisement des vallées de la Loue et du Lison) une activité de production d’huiles essentielles bio à partir des résineux du massif du Jura.

Ces produits, très utilisés dans les pays scandinaves car étant richement dotés de la ressource naturelle adéquate, ne sont que très peu produits en France.

Le plus représenté de ces résineux en Franche-Comté est le sapin blanc (abies alba), également appelé sapin argenté ou sapin pectiné. Son huile essentielle produite à partir des aiguilles, est largement reconnue pour ses propriétés antiseptiques, notamment contre les affections respiratoires et la toux, mais aussi contre les douleurs et rhumatismes. Energétique puissante, c'est une huile également appréciée pour tonifier le physique et le moral !

D’autres espèces présentes dans notre massif seront également distillées : pin sylvestre, pin noir, sapin douglas, sapin géant, épicea, entre autres.

