Comment ça va ? Ça va ?

Claudio est un véritable showman, il surprend par sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs de rue ou de bals. Avec des textes engagés, il teinte sa musique de ce qui l’a rendu populaire : la vie des gens. Ce que l’on peut d’ailleurs retrouver dans son premier morceau « Un homme debout », un titre qui force à regarder la vie d’en bas, à voir ces hommes de la rue devenus invisibles au fi l du temps ou son titre “Ca va, ça va” tout aussi énergique. Lors de sa venue au Popoppidum Festival à Champagnole en avril dernier, Claudio Capéo a accordé une interview à Villages FM.

Villages FM : Peut-on parler de Collectif Claudio Capéo ?

Claudio Capéo : Oui ! Nous sommes une bande de sales gosses, des bons potes...

Villages FM : Vous êtes l’artiste qui a vendu le plus d’album en 2016 avec un triple disque de platine, soit 300 000 exemplaires vendus en six mois, que ressentez-vous ?

Claudio Capéo : On y croit toujours pas, c’est super. Quand on voit les chiffres comme ça, on se demande ce qu’il se passe, on arrive même sur les 400 000 exemplaires ! On remercie toutes les personnes qui achètent nos disques, qui nous suivent et qui nous portent si haut (...). Mais on n’oublie pas les 9-10 années passées qui ont été difficiles, c’est d’ailleurs cela qui fait notre ADN musical, et c’est ces années là qui nous font avancer…

Villages FM : Préparez-vous déjà un prochain album ?

Claudio Capéo : Dès que l’on trouve le temps, on écrit des lignes… dans les transports, dans le bus.

Villages FM : Quel est le titre le plus fou que vous avez joué en accordéon ?

Claudio Capéo : Une très vieille chanson alsacienne. J’adore joué aussi des chansons de Céline Dion…

Crédit Photo : Laurent Lepeule