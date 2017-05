Familles Rurales d’Ornans en mode « Reporter radio »

Dans le cadre des temps d’activités périscolaires du vendredi après-midi à l’école Courbet, six enfants de 8 à 11 ans (Armand Rezai, Corentin Ratte, Hugo Boudon, Julien Steiner, Léo Skakni et Robin Pierret) ont participé lors du troisième trimestre 2015/2016 à l’atelier « Radio »...

Le projet a été conduit sur le terrain par l’association Familles Rurales d’Ornans, accompagné par Olivier Toulemonde, artiste sonore et soutenu par Villages FM, la radio locale. Le thème de l’atelier était : « Parole de jeunes, pour un monde meilleur ». Ils ont abordé trois thématiques : la pollution, la guerre et les voitures du futur. Munis de micros, les enfants ont arpenté la ville d’Ornans : visite et interview au garage Pernot Automobiles, rencontre avec un technicien de la Féderation de Pêche Départementale et rencontre avec des habitants d’Ornans pour réaliser des micros trottoir. Les jeunes ont pu découvrir le fonctionnement d’une radio en visitant les studios de Villages FM et se glisser dans la peau de véritables reporters. Une belle expérience qu’ils ont plaisir à partager.

La diffusion de leurs chroniques aura lieu les 15, 16 et 17 mai à 11h10 sur Villages FM.