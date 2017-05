« L’Envers du paysage », une exposition très locale

Ce photographe professionnel collabore régulièrement avec des magazines nature, tourisme ou sport outdoor. Il réalise des images pour des projets de randonnées dans des reliefs montagneux et d’autres lieux naturels.

Il recherche dans ses photographies cette lumière qui va transformer la vision du paysage, suggérant de voir autrement ce qui est familier, au-delà du pittoresque, de la carte postale.

Il apprécie les endroits où la nature offre des espaces intimes, où les éléments naturels se conjuguent avec la rudesse du climat : les empreintes millénaires de l’érosion, les couleurs de l’humidité, les rayons de lumière, la violence des résurgences, la douceur d’un paysage à l’arrivée de la nuit.

Laurent Cheviet aime composer des images qui racontent. Il produit des images de paysages au plus près de la réalité. Essayant de travailler sa photographie pour qu’elle ressemble à ce qu’il a perçu… les tonalités, les compositions, des météos agitées aux luminosités éphémères. Plutôt que les effets grand angle, il préfère mettre en valeur les éléments de la nature, leurs textures, les couleurs, les formes… Dans sa région karstique de plateaux et de vallées, on accède à ces paysages par les , sommets ; pour en connaître leurs secrets, leurs écosystèmes, il faut descendre dans les sous-bois, sous les roches...

« L’Envers du paysage », c’est le thème des séries d’images qu’il présente actuellement dans les studios de Villages FM.