« À l’époque d’une étoile » à partir du 12 mai à Villers-Le-Lac

Un florilège d’émotions et de souvenirs à découvrir dès le 12 mai à Villers- Le-Lac, et en juin à Pontarlier, Dole et Besançon !

En 1996, Emilie avait 17 ans lorsqu’elle rechute d’une leucémie. Ses amis décident alors d’aider l’association Semons l’Espoir, créée par les parents de la jeune fille pour améliorer les conditions de vie des enfants malades à l’hôpital. Les Etoiles Noires, avec à leur tête Vanessa Paulin, voient alors le jour : Une troupe de copains, qui chantent et dansent la vie, faite d’ombre et de lumière, à travers des chansons connues.

Les Etoiles Noires sillonnent les routes de Franche-Comté depuis plus de vingt ans maintenant. Une trentaine de chanteurs, musiciens, danseurs, et techniciens bénévoles, propose au public un véritable spectacle de variété, aux allures de comédie musicale. Certains d’entre eux ont connu la maladie, et leur présence sur scène renforce le message délivré par la joyeuse troupe, message d’espoir pour ceux qui luttent à l’hôpital. Pendant près de trois heures, les spectateurs s’évadent de leur quotidien, des rêves plein les yeux. Les représentations sont de grandes bouffées de bonheur et de joie, en soutien aux enfants malades, et à leur famille. Évidemment, Les Nuits de l’Espoir ne pourraient pas avoir lieu sans la générosité et la solidarité des Francs-Comtois, pour certains fidèles depuis les débuts du groupe.

Didier, le président de l’association, ou encore Laetitia, peuvent aujourd’hui raconter les anecdotes des premiers spectacles aux nouvelles Etoiles, puisqu’ils font partie de la troupe depuis ses prémices. Pour chaque tournée (9 représentations en 2017), un thème différent est proposé. Cette année, Les Etoiles Noires ont choisi les époques de l’Histoire. En répétitions depuis le mois de novembre 2016, la troupe aura pour défi d’entraîner son public à travers un voyage dans le temps. Pour réunir toutes les générations, les artistes, soucieux de ravir les oreilles des petits comme des grands, inviteront les amateurs à partager et reprendre avec eux des chansons de Bourvil, ZAZ, Jean-Jacques Goldman, ou encore Queen !

Toute l’actualité et les dates de la tournée sur la page Facebook : Les Etoiles Noires

Les dates :

Villers-le-Lac (Salle des fêtes) : Vendredi 12 et samedi 13 mai - 20h30

Pontarlier (Salle Pourny) : Vendredi 2 juin - 20h30, Samedi 3 juin - 16h et 20h30, Vendredi 9 et samedi 10 juin - 20h30

Dole (La Commanderie) : Samedi 17 juin - 20h30

Besançon (Micropolis) : Samedi 24 juin - 20h30