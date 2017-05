Lors de ce concert, 70 chanteuses se présenteront sur scène, faisant partie des trois groupes Entre Filles de Bavilliers, Miroirs de femmes reflets du monde de Besançon et Femmes de Choeur d’Ornans. Ce concert a pour but de soutenir l’association APPH qui permet aux personnes handicapées physiques et mentaux de sortir afin de découvrir la culture, le sport, la nature, les musées etc.

Entrée libre