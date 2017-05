C’est parti pour le Saugeathlon du 5 au 7 mai à Maison-du-Bois / Lièvremont !

Le week-end du Saugeathlon aura lieu du 5 au 7 mai. Cette manifestation sportive et festive est l’une des plus importantes du Haut-Doubs, elle permet à l’Entente Sportive de Ski de financer la formation des jeunes du canton au ski et au biathlon...

AU PROGRAMME DE CE WEEK-END SPORTIF

Vendredi 5 mai à 20h

Venez assister à l’enregistrement de l’émission musicale de France Bleu «La faute à l’accordéon» avec Bruno Thiebaud et l’orchestre FRENESIE, puis retrouvez le groupe de rock Princesse(s) et DJ Tanguy à minuit. Petite restauration sur place. Repas sur place ou sur réservation.

Samedi 6 mai

Le Saugeathlon est une compétition kayak, course à pied et VTT. L’envolée, si l’on peut dire, de 200 kayaks et canoës sur le Doubs est l’image la plus spectaculaire des 24 heures. Au pays du biathlon, ce jour-là, c’est le triathlon «made in saugeais» qui est roi. S’enchaîne ensuite le spectacle de chevauchées vététistes et de cavalcades traillissantes sur les pentes et dans les forêts autour de Lièvremont. Individuellement ou par équipe, spécialistes venus pour la performance, ou amateurs présents pour le fun, chacun s’éclate dans cette épreuve, ce dont témoigne le succès de la participation qui ne se dément pas. Ouvert au handisport.

• KAYAK : départ à 14 h 45 depuis le Terrain de Foot d’Arçon. Une sélection pour le départ est imposée avec une mise en jambe de 300 m. Le parcours est de 4,5 km sur le Doubs et est accessible à tous.

• COURSE À PIED : la course débute au Stade relais à Maisons-du-Bois. Parcours de 8 km en terrain varié pour les hommes et les dames. Parcours de 6 km pour les équipes cadets, les équipes mixtes et handisport.

• V.T.T. : La course débute au Stade relais à Maisons-du-Bois. Le parcours de VTT forme une boucle de 10 km. 1 tour pour les dames, équipes cadet, équipes mixtes et handisport. 2 tours pour les hommes. Relais et arrivée au Centre d’Accueil de Lièvremont.

• Remise des prix d’une valeur de 6000 euros, à partir de 16h30, sous chapiteau chauffé ouvert à tous.

Cette journée sportive se poursuivra par les Nuits du Saugeathlon à Maison du Bois-Lièvremont à partir de 21 heures où de nombreux concerts sont proposés :

Le groupe Goldmen : C’est l’histoire de six gars et une fi lle qui aiment la musique de Jean- Jacques Goldman... un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis «juste après» en passant par «1,2,3 » ou autre « il suffi ra d’un signe »... Venez vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN. S’en suivra les groupes Sang d’Ancre et Let’dzur. La soirée se terminera par le quatuor frontalier Ineps ID.

Petite restauration sur place. Entrée à partir de 15 euros.

Dimanche 7 mai

La journée débutera avec une randonnée pédestre « Le chemin du Train », à 9 h 30, au départ de la Mairie de Maisons-du-Bois. Cette balade passera par le Stade Florence Baverel à Arçon pour une initiation au tir, puis l’arrivée se fera au centre d’Accueil Lièvremont. Par la suite, plusieurs courses cyclistes dont le Prix de la République du Saugeais seront programmées. Le duathlon des jeunes (course à pied - V.T.T.) débutera à 15 h, par équipe de 2 ou en relais. Entre 300 m et 2 km de course à pied et entre 300 m et 4 km de VTT suivant l’âge. L’après-midi se terminera avec la Remise des prix & tirage tombola sous le chapiteau à 17 h.

Le Saugeathlon se clôturera avec un bal gratuit avec LES SNAILS et ELEMENT.

Restauration Midi et Soir

Les Nuits du Saugeathlon ! Grande rue 25650 Maisons-du-Bois / Lièvremont

03 81 38 10 11 ou 06 07 91 39 44

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / www.saugeathlon.com

La semaine précédent la manifestation : 03 81 38 14 21

Inscriptions aux courses sur www.saugeathlon.com, onglet télécharger