90 sapeurs-pompiers s’entraînent à l’aéroport Dijon-Bourgogne pour défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet

Depuis dix ans, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux d’incendie et de secours sont mis à l’honneur à l’occasion du traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris par la présence du bataillon des sapeurs-pompiers de France.



Chaque année, une région de France constitue ce bataillon. L’édition 2017 réunira pour la première fois des sapeurs-pompiers issus des huit départements de la région Bourgogne Franche-Comté : Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire-de-Belfort.

À l’occasion du défilé de la fête nationale, huit départements de la zone de défense et de sécurité Est (21, 25, 39, 54, 57, 71, 89, 90) formeront le 10ème bataillon des Sapeurs-Pompiers de France. Emmenés par le Colonel Jean Chauvin (SDIS 21), les 90 sapeurs-pompiers s’entraînent les samedis 3, 10 et 17 juin et 1er juillet sur l’un des tarmacs de l’aéroport Dijon-Bourgogne.

Professionnels et volontaires, sapeurs et officiers, ces femmes et hommes s’exercent consciencieusement à la marche en ordre serré et apprennent à défiler d’un même pas sous les regards attentifs du responsable des entraînements (Commandant Delpas - SDIS 21) et des référents de l’ordre serré (Commandant Donatin - SDIS 57, officier expert Mahu - SDIS 57 et Capitaine Marty - SDIS 89).

Afin d’acquérir le niveau d’exigence requis pour le 14 juillet, les huit SDIS se réunissent depuis le 29 avril sur l’aéroport Dijon-Bourgogne qui offre des conditions similaires aux Champs-Élysées. Ces entraînements zonaux permettent également de structurer le bataillon en définissant les places et rôles de chacun (défilants, remplaçants, garde au drapeau) et l’organisation de son soutien.

À l’issue, seuls les 83 meilleurs défilants auront l’honneur d’aller à Paris pour participer au défilé national et, de ce fait, représenter avec fierté les 246 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des territoires de France.

Dans ce cadre, le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) présentera un détachement de 14 personnels.

Par ailleurs, cette édition correspondant au 40e anniversaire de la féminisation du corps des sapeurs-pompiers, plus de 20 % des effectifs seront des femmes.