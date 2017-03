Un nouveau sésame pour PSA

Il consolide ainsi sa situation de 1er constructeur français par le rachat d’Opel à General Motors. Cette opération lui permet ainsi de devenir deuxième constructeur sur le continent européen, avec, pour conséquence directe, la production à Sochaux d’un modèle Opel dès cette année.



Ce même site de Sochaux se retrouve également mis à l’honneur par la désignation de son véhicule 3008 comme « voiture de l’année 2017 ». Il s’agit d’une 1ère consécration pour ce segment SUV ou 4x4 urbain, pourtant le plus dynamique du marché automobile avec près d’une vente sur quatre en Europe.



Au-delà de cette récompense, c’est une fierté pour tout un territoire et ses habitants fortement attachés aux savoir-faire industriels et à leurs très nombreux emplois directs et indirects.