Le porc comtois, un livre de Pierre Dornier

L'histoire lui a donné raison : les Salaisons des Séquanes étaient les les plus appréciées à Rome, les Mérovingiens préféraient le porc à tout autre, au Moyen Age, c'était la viande la plus consommée dans la région.

La Franche-Comté est une petite région par la taille de son cheptel, mais si grande par la qualité de ses nombreuses fabrications IGP : Saucisses de Morteau et de Montbéliard, jambon de Luxeuil, porc comtois de petit-lait.

La Morteau a gagné une notoriété nationale, récompense de sa qualité au même titre que le comté et le mont-d'or, emblèmes de la gastronomie comtoise.



PIERRE DORNIER est journaliste. Il collabore auprès de différents magazines, auteur de guides de randonnée et d'ouvrages régionaux.

Format : 26 € 21 x 27 cm 144 pages.

Au tarif de 26 euros.



www.editions-belvedere.com