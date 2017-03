Allez l’ENIL !

L’ENIL de BESANCON-MAMIROLLE et l’ENILBIO de POLIGNY organisent le samedi 11 mars leurs journées portes ouvertes...

Au-delà de la seule découverte des équipements des établissements, les visiteurs, au contact des professeurs et des élèves, auront l’occasion sur les 2 campus de bien cerner l’ensemble des formations proposées ainsi que l’esprit et la philosophie propre aux 2 écoles.

Durant toute une journée, de 9 h à 17 h, les visiteurs pourront découvrir les installations et les ateliers des écoles et constater leur modernité.

Si cet événement est ouvert à tous, il s’adresse en priorité aux collégiens, lycéens et aux étudiants post bac qui souhaitent s’informer sur leur future orientation, ainsi qu’aux adultes en reconversion professionnelle. Au contact des enseignants, des formateurs et des élèves actuellement en formation, ils auront la possibilité de se faire une idée précise des formations proposées, des débouchés métiers ainsi que de l’ambiance et de l’esprit de corps spécifiques à l’école.

Ils disposeront alors de tous les éléments d’informations nécessaires pour arrêter un choix et éventuellement rejoindre l’une des ENIL dès la rentrée prochaine.

LES ANIMATIONS des portes ouvertes :

ENIL BESANCON-MAMIROLLE

- Dans le cadre des journées portes ouvertes des CFA, les élèves apprentis en BTS présenteront la fabrication du Comté à l’ancienne.

- Ateliers de découverte et de fabrication de produits laitiers.

- Mini-conférences, rencontre avec les professionnels.

ENILBIO POLIGNY

- Présentation du BTS QIABI par les apprentis 2e année.

- Dégustation de glace, produits laitiers, bière…

- Découverte de la nouvelle brasserie par des étudiants en classe de BTS et l’équipe technique.

INFOS PRATIQUES :

Possibilité de restauration sur place

Plus d’informations sur : www.enil.fr ou sur www.enilportesouvertes.fr