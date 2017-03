La Diagonale du Doubs a besoin de vous !

Si vous souhaitez ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage susceptible d'aider, merci de contacter l'un de nos responsable : Victorien : 06 35 49 83 68 / Jean-Claude : 06 07 08 48 81. ou sur Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Retour de la Diagonale du Doubs

La Diagonale du Doubs est de retour, le 30 avril, pour sa 21e édition avec un nouveau concept (boucle Saône/ Saône) et des nouveaux parcours inédits qui sillonnent les sentiers et les sous-bois des alentours de Saône et de la Vallée de la Loue.



Parmi les 5 parcours VTT proposés, chacun trouvera le sien qui correspond à son niveau, sa forme et ses envies

Partez à la découverte et progressez à votre rythme pour le parcours de 20 km junior. Départ 10 h pour une durée de 2 à 3 heures. Découvrez les sentiers en forêt en famille lors du parcours de 30 km familial. Départ 9 h 15 pour une durée de 2 à 4 heures. Le parcours de 45 km est convivial et idéal pour une sortie entre amis. Départ 8 h 45 pour une durée de 3 à 5 heures. Partez admirer des points de vue panoramiques lors du circuit sportif et exigent de 60 km. Départ 8h15 pour une durée 4 à 6 heures. Le parcours expert de 70 km est exigeant physiquement et techniquement, destiné aux vététistes chevronnés. Départ 8 h pour une durée de 5 à 7 heures.

3 parcours Cyclotourisme sont proposés suivant votre niveau et vos envies

50 km Belle Louise. Départ 9 h 30. Ce parcours familial et convivial de 2 à 3 heures est destiné aux cyclosportifs et randonneurs qui veulent prendre du plaisir. 95 km Saint-Loup. Départ 9 h. Ce parcours de 3 à 5 heures s’adresse aux cyclosportifs et aux randonneurs ayant une bonne condition physique. 125 km Mont Mahoux. Départ 8 h 30. Ce parcours de 4 à 7 heures en direction du village de Montmahoux est exigeant. Cet effort conséquent vous permet d’atteindre un joli point du vue sur tout le plateau et vue sur le Mont-Blanc.

Pour tous ces parcours de VTT et de cyclotourisme, vous pourrez apprécier les animations et la gentillesse des volontaires qui auront à coeur de vous guider et de vous ravitailler.

2 randonnées pédestres

La Diagonale du Doubs propose également 2 randonnées à pieds pour découvrir les environs de Saône et de son marais. Choisissez entre le parcours familial de 8 km et le sportif de 15 km. De plus, Le Syndicat Mixte du Marais de Saône propose 2 visites guidées gratuites à la découverte du Marais de Saône : la Boucle de l’eau de 3 km : très facile, départ à 10 h 30 et la Boucle des milieux naturels de 6 km : facile, départ 14 h.

Le village des partenaires à Saône vous attend avec de nombreuses animations : 7 groupes de musique, jeux, expositions, animations sur les ravitos, village aux couleurs de la Diago avec les enfants du périscolaire, exposants, buvettes, gaufres, tombola, mini parcours bosses...

Rien n’a été laissé au hasard pour que cette journée du 30 avril soit une grande fête !

Renseignements : lundi au jeudi de 17 h à 19 h au 03 81 55 91 29.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.



Inscriptions uniquement sur internet sur www.diagonaledudoubs.com