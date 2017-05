2017, année Granvelle

Issu d’une ancienne famille ornanaise, très attaché à cette cité et à la Franche- Comté, Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586) a brillé comme bienfaiteur de la ville, en particulier pour l’église Saint-Laurent.

En coordination avec la municipalité, les Amis d’Ornans souhaitent faire découvrir Antoine Perrenot de Granvelle des visites découvertes « Ornans au XVIe siècle » et un carnet du patrimoine viendront présenter toutes les recherches de cette association.

Si ce projet vous intéresse, si vous détenez des informations, des documents, contactez les amis d’Ornans.

Plus d’infos sur http://ornans-patrimoine.org