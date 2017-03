Nouvelle gérante à Charme Loue !

Originaire de Lods, Manon n’avait qu’un rêve : faire de sa passion pour l’esthétisme son métier. Elle a donc passé son Bac professionnel esthétique au Lycée Jacques Prévert à Dole. L’ancienne gérante, qui a accueilli Manon lors de nombreux stages chez Charme Loue, lui a tout naturellement proposé, à son départ, de reprendre son institut.

Que trouverez-vous chez Charme Loue ? Une esthéticienne aux petits soins de sa clientèle, qui utilise des produits biologiques respectueux de la peau et de l’environnement. Manon vous propose un éventail de soins du corps et du visage, de soins des mains et des pieds, des épilations ainsi que de nombreux modelages de bien-être. Petite nouveauté : le mascara semi-permanent et des cours d’auto maquillage. C’est-à-dire une analyse forcée de la morphologie du visage pour connaître les produits et couleurs les mieux adaptés au visage. La reprise de cet institut est une belle opportunité pour Manon qui compte bien relever le défi en assurant un suivi particulier à sa clientèle dans un cocon de bien-être.

CHARME LOUE

2 rue Edouard Bastide, 25290 ORNANS

Sur rendez-vous : 03 81 62 02 31