Le Naturalium, un nouvel espace consacré à la biodiversité à Besançon

Installé au cœur d’un monument inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, le Naturalium répond, dans une scénographie immersive et accessible à tous, aux grandes questions et enjeux actuels : comment évolue le vivant ? Quels sont les liens de parentés entre espèces ? Et surtout, qu'est-ce que la biodiversité et quelles sont ses menaces ?



Avec une structure ADN comme fil rouge, le parcours joue sur les sensations et les impressions, faisant du visiteur un acteur du monde actuel. Constitué entre autres des collections zoologiques, botaniques et paléontologiques du Muséum, d'un arbre phylogénétique mais aussi de maquettes, de vidéos et de dispositifs pédagogiques et interactifs Le Naturalium suit la démarche culturelle et scientifique du Muséum de Besançon, sensible depuis longtemps à la préservation de la biodiversité, à la conservation d'espèces en voie de disparition et à la sensibilisation des publics aux menaces qui pèsent sur ces dernières.

La biodiversité dans tous ses états

En harmonie avec les collections vivantes et les différents espaces du Muséum le Jardin zoologique, l'Aquarium, l'Insectarim et le Noctarium, le Naturalium constitue une véritable introduction à l'ensemble du Muséum.



Dans une approche citoyenne et un propos scientifique loin du discours préconçu, cet espace explore la richesse de la biodiversité - les écosystèmes, les espèces, l’Homme y compris - et son évolution dans le temps et dans l’espace.

