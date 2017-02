La ministre de l’Education était en visite au Lycée Jules Haag de Besançon, ce lundi 13 février

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est arrivée à 14h au lycée Jules Haag de Besançon.

A l'entrée, une manifestation étudiante regroupant une vingtaine de personnes opposées au transfert du BTS métiers de la mode et du vêtement à Montbéliard attendait la ministre.

Malgré ces perturbations, Najat Vallaud-Belkacem s’est déclarée « heureuse » de sa venue et « encouragée » par la présence des nombreux acteurs locaux.

« Le Bac Pro existe depuis 30 ans maintenant et ces dernières années, on avait le sentiment que ces filières étaient assez mal connues et n'avaient pas forcément la meilleure réputation. Désormais en s'engageant dans un lycée pro, un élève sait qu'il y aura des entreprises intéressées par ses études, que des universités pourront lui proposer des études supérieures » a expliqué la ministre.



La présidente de la région Bourgogne Franche-Comté Marie-Guitte Dufay, partage le même avis : « Il faut faire prendre conscience aux jeunes et aux parents qu'il y a un avenir dans les métiers industriels. »

Najat Vallaud-Belkacem a également annoncé la liste des 26 nouveaux Campus des métiers conclue en mars 2016. Cette dernière « vague de labellisation » porte au nombre de 77 campus des métiers, s’ajoutant aux 51 déjà présents.

Cinq nouveaux Campus labellisés en Bourgogne Franche-Comté lors de l'appel à projets 2016 :



- Microtechniques et systèmes intelligents

- Territoire intelligent

- Maroquinerie et métiers d'art

- Industrie technologique innovante et performante

- Alimentation, goût, tourisme.

Maxence Cuenot