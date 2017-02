La transju' victoire pour Alexis Jeannerod et Marie Kromer !

Le classement :





•Transju’Classic Hommes.- 1. Alexis Jeannerod (FRA), 02:18:21 ; 2. Bastien Buttin (FRA), 02:21:24 ; 3. Baptiste Loriet (FRA), 02:26:16 ; 4. Rémi Salacroup (FRA), 02:28:31 ; 5. Guillaume Lalevée (FRA), 02:28:41 ; 6. Sadurni Betriu Boix (ESP), 02:28:53 ; 7. Antonin Pellegrini (FRA), 02:29:02 ; 8. Marc Benoit(FRA), 02:29:33 ; 9. Jérémy Weibel (FRA), 02:33:47 ; 10. Arnaud Durand (FRA), 02:39:42 ;... •Transju’Classic Dames.- 1. Marie Kromer (FRA), 02:45:33 ; 2. Chloé Pellegrini (FRA), 03:05:40 ; 3. Chloé Blanc (FRA), 03:06:15; 4. Andréa Trujon (FRA), 03:09:05 ; 5. Isabelle Philipps (FRA), 03:17:29 ; 6. Aline ARNOULD (FRA), 03:20:17 ; 7. Maëliss Blondeau (FRA), 03:27:16 ; 8. Justine Vauchier (FRA), 03:38:39 ; 9. Martina Bucher-Zangerl (AUT), 03:40:48 ; 10. Irina SMOLIAKOVA (FRA), 03:46:23 ;... • Trans 25 CT Hommes.- 1. Martin Svarc (TCH), 01:19:44 ; 2. Thomas Joly (FRA), 01:22:29 ; 3. Théo Petit-Jean (FRA), 01:24:48 ; 4. Hugo Arrachart (FRA), 01:25:49 ; 5. Victor Guyon (FRA), 01:26:26 ;... • Trans 25 CT Dames.- 1. Annalisa Prato (ITA), 01:40:43 ; 2. Sylvia Blanc (SUI), 01:42:07 ; 3. Aurore Grandclément (FRA), 01:44:06 ; 4. Kima Louis-Jacquet (FRA), 01:44:49 ; 5. Ingela Liwell (NOR), 01:55:11 ;...

Une Transju’ totalement inédite de Bois d'Amont à Prémanon les 11 et 12 février...

« Au regard de l’enneigement actuel des pistes et de la météo des jours à venir, La Transju’ 2017 empruntera un parcours inédit de 47 km entre Bois d’Amont et Prémanon, en passant par Les Rousses et Lamoura. Notre objectif sera cependant d’arriver à proposer un tracé de 50 km au total », a déclaré Pierre-Albert Vandel, Président de Trans’Organisation lors de la conférence de presse donnée ce jour à Besançon à la Région Bourgogne-Franche-Comté, en présence de son hôte du jour, Yacine Hakkar, Conseiller régional délégué au Sport, et de Ludovic Fagaut, vice-Président du Conseil départemental du Doubs en charge du Sport.

« Ce tracé a pu être défini et choisi, poursuit Emmanuel Jonnier, Directeur d’épreuve, grâce à la confiance que nous témoignent les services de l’État et grâce à l’excellent travail de préparation des pistes opéré par les services de la Sogestar, de la Communauté de Communes de la Station des Rousses et du Centre National de Ski Nordique de Prémanon depuis les toutes premières chutes de neige… même si celles-ci furent rares. Le défi reste cependant de taille à relever car un travail titanesque doit encore être accompli toute cette semaine pour optimiser la piste afin d’offrir aux milliers de coureurs une Transju’ digne de sa légende. »

« Ce parcours se voit amputé de beaucoup de ses traversées de villages, mais pas de ses bénévoles !, souligne Pierre- Albert Vandel. Même si ce tracé ne traversera pas tous les villages du parcours nominal, tous les skis-clubs du Jura, du Doubs et de Suisse qui composent Trans’Organisation conjugueront tout de même leurs efforts pour la réussite collective de cette édition 2017. L’US Lamoura, le SC Prémanon, les Skieurs Rousselands, le SC Bois d’Amont, le SC Le Brassus, le SC Morbier Bellefontaine-Morez, le SC Mont Noir, le Risoux-Club, l’AS Mouthe et tous les bénévoles venus de toutes les Montagnes du Jura travailleront ensemble sur ce parcours inédit, et ça, c’est l’esprit de la Transju’ ! »

• Le nouveau programme !

Samedi 11 février

• 9h30 : Départ de La Transju’Classic de Bois d’Amont. Premières arrivées prévues vers 11h40.

• 13h00 : Départ de La Trans 25 CT de La Darbella

Dimanche 12 Février

9h45 : Départ de La Transju’ 68 FT et de la Transju’Marathon de Bois d’Amont. Premières arrivées prévues vers 11h40.

13h00 : Départ de La Trans 25 FT de La Darbella

Plus d'infos sur www.transjurassienne.com