Prévenir la grippe et la gastro

Si la plupart des infections sont anodines hormis des symptômes comme la toux, le nez qui coule, d’autres d’origine virales se manifestent avec une symptomatique comme de la fièvre, de la fatigue et peuvent se compliquer avec des problèmes respiratoires… Alors comment éviter la propagation de ces virus ? Tout d’abord, bien sûr, entretenir sa forme avec un bon sommeil et une bonne alimentation. D’autre part, on limitera les embrassades en période d’épidémie. On respectera aussi une hygiène stricte avec l’emploi de mouchoirs en papiers et un lavage des mains réguliers. On pourra aussi employer une solution hydroalcoolique de désinfection ou pour les peaux les plus sensibles mettre quelques gouttes d’huile essentielle de Tea Tree ou arbre à Thé dans du gel d’aloe. L’huile essentielle de Tea Tree possède en effet une bonne action antibactérienne.

D’autre part la diffusion d’huile essentielle est de rigueur avec de l’essence de citron par exemple dont la fragrance plait aux enfants ou alors un mélange de sapin blanc, et d’Eucalyptus radié pour une senteur plus hivernale…Effectuez la diffusion 2 ou 3 fois dans la journée en période de 20 mn dans une pièce assez grande…

Concernant la gastro qui est aussi un épisode viral, elle sera certes désagréable chez l’adulte en bonne forme et nécessitera une consultation ou un avis médical chez l’enfant ou chez une personne affaiblie. Côté prévention, on pourra appliquer les mêmes consignes que pour la prévention de la grippe.

En cas de crise, vous pourrez trouver chez votre pharmacien les traitements, conseils nécessaires à la prise en charge de celleci. Dans une prise en charge plus naturelle, l’huile essentielle de Cannelle sera un antiseptique intestinal de premier ordre en prise par voie orale à raison de 2 gouttes 3 fois par jour dans un peu de miel pendant 3 à 4 jours chez l’adulte et suivant les conseils d’un professionnel de la santé.

Retrouvez la chronique santé d’Olivier Tissot sur Villages FM chaque mardi et vendredi à 15h30

