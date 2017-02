Je deviens travailleur social et toi ?

Assistant de Service Social ? Accompagnant Educatif et Social ? Educateur Technique Spécialisé ? Médiateur Familial ? Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale ? Vous vous interrogez sur les différents métiers et formations du travail social ? N’hésitez plus et participez à la journée portes ouvertes de l’IRTS de Franche-Comté. Des étudiants, des formateurs et des professionnels répondront à vos questions et vous fourniront des informations précises

et adaptées à votre situation.

Les différents stands seront également l’occasion pour les visiteurs d’obtenir des informations sur les épreuves de sélection, les formations préparatoires aux épreuves de sélection, les formations accessibles par la voie de l’apprentissage, les lieux de stage en France et à l’étranger, la vie étudiante, les perspectives d’emploi et les différents modes de prise en charge financière.

AU PROGRAMME

• Un groupe d’étudiants disponibles et à votre écoute pour vous orienter dans les locaux.

• Des projections de films pour mieux connaître ou découvrir certains métiers.

• Des expositions de travaux d’étudiants.

• Un aperçu de la vie étudiante à l’IRTS.

Les étudiants de l’association proposeront des animations et des ventes de boissons et de gâteaux.

• Des jobs étudiants proposés par des associations spécialisées dans l’organisation de séjours adaptés.

Au delà des formations diplômantes, vous pourrez également vous renseigner sur la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que sur l’accompagnement dans le cadre de bilans de compétences et de la V.A.E.(Validation des Acquis de l’Expérience).

Programme complet sur notre site www.irts-fc.fr

Pour ceux et celles qui ne se seraient pas inscrits aux épreuves de sélection en ligne pour la rentrée de septembre 2017, 2 possibilités :

- Les inscriptions en ligne pour les épreuves de sélections ASS/ES/ETS/EJE seront exceptionnellement ouvertes le samedi 11 février 2017 à l’occasion de la journée portes ouvertes de l’IRTS. Inscriptions sur place uniquement, se munir d’une carte bancaire ainsi que d’une lettre de motivation et d’un CV en version numérique sur clé USB.

- Pour les candidats concernés par le dispositif APB (Admission Post Bac) seules les filières ASS et ETS sont accessibles sur le site www.admission-postbac.fr.

Les inscriptions sont actuellement ouvertes et possibles jusqu’au 20 mars.