« Sur les routes d’Afghanistan » : Témoignages du 13e RG de Valdahon

« À partir de 2011, j’y pense sérieusement, et l’idée peu à peu s’impose à moi comme un travail qu’il faut nécessairement accomplir » écrit l’auteur dans son projet initial. Mais n’étant pas allé au « Royaume de l’Insolence », n’étant pas journaliste et ne pouvant s’appuyer sur les informations des médias, l’écrivain eut l’autorisation des états-majors à Paris de rencontrer des officiers, sous-officiers et militaires du rang. Et quoi de mieux que d’entendre un lieutenant du 13e RG de Valdahon parler de son expérience sur cette terre hostile ? L’auteur nous emmène alors en mission avec les hommes du 13e RG, et particulièrement dans la province de Kapisa, où les forces françaises étaient présentes depuis juillet 2008. Les nombreux villages et les vallées encaissées ont favorisé les embuscades des insurgés talibans.

Le 13e RG a perdu deux hommes (2010 et 2011) par explosif artisanal. Il compte aussi de nombreux blessés physiques et psychologiques. Ce sont donc des témoignages authentiques de ces missions et de ces combats que nous propose Pierre-Jean Laforêt, en l’occurrence « passeur de mémoire ». 18 euros

Maxence CUENOT

