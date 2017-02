Rando à Chantrans samedi 11 février !

Une randonnée proposant deux parcours de 7 et 14 kilomètres balisés de plus de 500 bougies est organisée le samedi 11 février à Chantrans...

Les départs de cette rando au clair de lune sont échelonnés de 18h30 à 20h. l’A.E.P Chantrans, association organisatrice, accompagnée de nombreux bénévoles supplémentaires, souhaite que cette randonnée soit conviviale, familiale et où tous les participants sont les bienvenus. Pour agrémenter cette soirée, des points chauds où sont servis vin chaud, jus de pommes chaud et chocolat chaud sont présents. À l’arrivée, rendez-vous à la salle des fêtes pour la dégustation d’une soupe de légumes, de pâtisseries et du café.

Tarifs : 7€ par randoneur (+ de 10 ans)

Renseignements : 03 81 86 57 70